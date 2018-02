BNR a majorat dobanda de politica monetara la 2,25% pe an Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

Mai multe despre bnr, dobanda, majorare, eugen teodorovici Business citeste mai mult