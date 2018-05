BNR a majorat dobanda de politica monetara! In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25%.

Masura se aplica incepand cu data de 8 mai 2018. De asemenea, Consiliul de Administratie a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an, de la 1,25% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an, de la 3,25%. Si aceaste... citeste mai mult