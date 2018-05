În şedinţa din 7 mai 2018 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an de la 2,25 la sută pe an începând cu data de 8 mai 2018;

Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an de la 1,25 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 la sută pe an de la 3,25 la sută pe an începând cu data de 8 mai 2018;

Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în... citeste mai mult

