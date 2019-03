Banca Nationala a Romaniei anunta ca a intrat recent in posesia unor documente din 1941 privind Tezaurul trimis in 1916-1917 de Romania la Moscova. In prezent, spun reprezentantii BNR, se face o analiza a respectivelor acte. "Banca Națională a...

Antena 3, acum 47 min.