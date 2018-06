După o campanie de câteva luni în care a publicat imagini sub camuflaj sau diverse informații tehnice, BMW a prezentat oficial noul model Seria 8 Coupe. Acesta își va face debutul pe piața internațională în luna noiembrie și va fi disponibil în două versiuni, în funcție de sistemul de propulsie disponibil sub capotă: M850i xDrive Coupe și 840d xDrive Coupe.

BMW Seria 8 Coupe: date esențiale: ● Noul model are o lungime de 4.843 mm, o lățime de 1.902 mm și o înălțime de 1.341 mm, în timp ce ampatamentul ajunge la 2.822 mm;

● Din punctul de vedere al designului, Seria 8 Coupe păstrează o bună parte dintre elementele... citeste mai mult

