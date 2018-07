BMW ocoleste Romania si investeste un miliard de euro intr-o uzina in Ungaria Nu cu mult timp in urma a aparut pe piata vestea ca BMW are in plan construirea unei noi uzine in Europa de Est. Mai intai s-a vehiculat numele Slovaciei ca fiind locaita aleasa de producatorul german, insa in cele din urma reprezentantii BMW au dezmintit aceasta informatie. Apoi, s-a tot vorbit cum ca de la Budapesta au existat mai multe incercari de a-i convinge pe germani sa construiasca uzina in Ungaria. Chiar daca si Romania ar fi fost, teoretic, una dintre variantele producatorului german, se pare ca in cele din urma acestia au ales sa investeasca un miliard de euro in Ungaria.

Producatorul german si-a exprim citeste mai mult