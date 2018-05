BMW disparut din Marea Britanie, gasit la………Braila

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila au descoperit si indisponibilizat un autoturism marca BMW 320D ce figura ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de catre autoritatile din Marea Britanie.

In data de 22 mai , in baza unor informatii detinute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila – I.T.P.F. Iasi au desfasurat, pe raza municipiului Braila, o actiune specifica pe linia combaterii traficului international cu auto furate.

Astfel, colegii nostri au identificat in...