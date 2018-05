Dupa mai mult de un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeana, Bulgaria va mai avea probabil de asteptat inca un sfert de secol pana cand va fi tot atat de bogata ca si restul blocului comunitar, transmite Bloomberg.

Nici noi nu suntem departe, dar totusi cifra inaintata de Bloomberg arata mai bine: zece ani mai avem de asteptat.

PIB per capita a ajuns la 49% din media din UE in cazul Bulgariei, in crestere fata de 40% in 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana.

Dar, intr-un raport publicat miercuri la Sofia de Open Society Institute se arata ca va dura pana in 2042 ca Bulgaria sa atinga 90% din media din UE, mai mult decat in cazul oricarui stat... citeste mai mult

