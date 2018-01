Bloomberg: Averea romanilor a ramas la fel in ultimii cinci ani, in ciuda celei mai mari cresteri economice din UE

Romanii nu sunt mai bogati in prezent decat in urma cu cinci ani, desi Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE), potrivit Bloomberg, citat de News.ro.

Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior.

Aceasta este cea mai mare crestere economica din UE, dar aceasta evolutie nu se... citeste mai mult