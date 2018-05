Bloomberg: Apogeul cresterii economiei in Cehia, Ungaria, Romania si Polonia s-a incheiat Avansul economiei in Europa Centrala si de Est (CEE) a incetinit probabil in primul trimestru din 2018, deoarece majorarea cheltuielilor, stimulata de cresterea salariilor, nu a reusit sa compenseze productia industriala mai redusa, se arata intr-o analiza publicata marti de Bloomberg.

