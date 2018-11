Udrea, abandonată de Băsescu

„Să știți că sunt unul care vorbește cu ea în fiecare zi, mă duc la ea în arest, am fost la ea acasă în arestul la domiciliu. Am nimerit când erau avocații. Încerc să o conving că nu am abandonat-o”. Asta ne spunea Băsescu în februarie 2015, pe vremea când Udrea era condamnată în arest la domiciliu. În aprilie 2015 a fost mutată la Penitenciarul Târgșor, iar Băsescu a reacționat vehement: „Justiția e călare pe politicieni la sfârșitul mandatului meu, nu cum era la început, când politicienii erau pe ea”. Adică cum era călare Băsescu pe Dan Voiculescu... citeste mai mult

