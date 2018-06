Un nou accident, identic cu cel in care si-a pierdut viata Veronica, mama Monicai Gabor, s-a produs in urma cu cateva saptamani la Polovragi.

Un barbat din Capitala a fost lovit de o piatra care s-a desprins de pe versant, la cativa metri de intrarea in pestera Polovragi, insa din fericire acesta a scapat cu viata, potrivit wowbiz.ro.

Barbatul s-a ales, in schimb, cu rani in zona fetei si a fost transportat la spital. Doar cativa centimetri au lipsit pentru ca tragedia din 2013 sa se repete.



