„Eu, care încă am probleme în justiţie, am o decizie pe fond, fapta nu există, m-aţi auzit vreodată pronunţându-mă într-un sens sau altul pe o temă legată de justiţie, de un an şi jumătate? Nu mă pronunţ”, a spus Vasile Blaga, întrebat cum vede o posibilă Ordonanţă de Urgenţă privind aministierea şi graţierea unor fapte penale.

El a făcut aceste declaraţii miercuri seară, la sediul PNL, unde a convocat o şedinţă cu vechii lideri din PDL, între care Emil Boc, Gheorghe Flutur, Mircea Hava, Lucian Bode.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, în 30 octombrie 2017, achitarea fostului...

