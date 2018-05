Black Friday si nu prea. Campaniile de reduceri online nu respecta legislatia In urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic, Consiliul Concurentei a constatat ca firmele care vand online nu respecta legislatia in domeniu, in cadrul campaniilor de reduceri.

Autoritatea de concurenta a remarcat ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare taiat), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate. Conform legislatiei (OG nr. 99/2000), orice... citeste mai mult