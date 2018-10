Marele eveniment Black Friday 2018 se apropie și vine cu mai multe reduceri ca niciodată. Pentru a te asigura că ești pregătit noi îți vom oferi câteva sfaturi ca să nu ratezi nici o ofertă atractivă. Black Friday are loc în fiecare an în luna noiembrie. Acest eveniment al reducerilor a fost preluat din SUA, fiind introdus la noi în țară pentru prima dată de către eMAG în 2011.

De atunci, în fiecare an în noiembrie românii se pregătesc să își cumpere ce și-au dorit tot anul la reducere. Acest eveniment de shopping cu reduceri și oferte nenumărate aduce produsele tale preferate la un preț accesibil.

