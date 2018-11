Cu o gama larga de produse in continua crestere, Badabum.ro este locul unde oricine poate căuta și comanda orice si de oriunde. Black Friday la Badabum.ro este una din zilele cu cele mai mari reduceri din an

Iata 5 oferte pregatite de Badabum.ro pentru Black Friday :

Laptop Lenovo IdeaPad processor i3, 500GB – 999 lei de la 1900 lei

Espressor Philips Saeco PicoBaristo Deluxe – 3599 lei de la 4599 lei

Cuptor incorporabil Whirlpool 6th Sense – 1399 lei de la 2139 lei

Side by side Heinner – 1799 lei de la 2099 lei

OLED LG 55’ – 5599 lei de la 7499 lei

