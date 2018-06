Trupa americană Black Eyed Peas va fi prezentă pe scena principală Untold de la Cluj-Napoca, în ultima zi a festivalului care se va desfăşura în perioada 2-5 august. Organizatorii Untold au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că trupa şi-a anunţat prezenţa, fiind singurul concert din Europa pe care aceasta îl desfăşoară în acest an.

„Black Eyed Peas vor susține un show extraordinar la Untold. După succesul răsunător al turneelor The E.N.D, The Beginning, când au făcut sold-out stadioane în întreaga lume, trupa americană a luat o pauză pe termen nedeterminat, ulterior... citeste mai mult