In perioada 9-11 martie 2018, BizzBikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper.

Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea mijloacelor de transport electrice pentru deplasare, dar si despre productia acestor mijloace in tara. BizzOnWheels este una dintre primele companii producatoare de biciclete electrice din Romania, premiata la Salonul International de la Geneva.

Dupa succesul national si international al modelelor de... citeste mai mult

ieri, 17:10 in IT&C, Vizualizari: 44 , Sursa: Agora in