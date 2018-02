Atacantul formaţiei FCSB, Harlem Gnohere, l-a lăudat pe Constantin Budescu pentru pasa decisivă pe care a primit-o de la mijlocaş la golul marcat, joi, pe Arena Naţională, în faţa celor de la Lazio, scor 1-0, dar a precizat că întreaga echipă are meritul succesului.

"Este o victorie importantă, un succes colectiv. Am venit după două meciuri în care eu nu am jucat. Meciul retur este foarte complicat, peste o săptămână trebuie să fim la potenţial maxim. Budescu este magic întotdeauna. În majoritatea timpului când scap singur cu portarul, marchez. Sper să continui tot aşa şi să obţinem calificarea. Am vorbit mult cu... citeste mai mult