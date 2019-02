Copiii care au tatii mai in varsta sunt programati genetic sa traiasca mai mult, sustin cercetatorii americani care au descoperit ca paternitatea tardiva poate fi un plus pentru descendenti.

Potrivit unui studiu publicat in revista de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences si citat de BBC News, cu cat barbatul este mai in varsta cand contribuie la conceperea unui copil, cu atat cresc sansele ca micutul sa ajunga, la randul lui, la o varsta inaintata, scrie Lyla.ro.

Structura genetica a lichidului seminal se modifica pe parcurs ce un barbat imbatraneste, dezvoltand un cod ADN care ajuta la o viata mai lunga. Acest cod genetic este transmis copilului, care la randul... citeste mai mult

