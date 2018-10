Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, listat în prezent pe piaţa de capital secundară AeRO, va supune la vot migrarea către segmentul principal al BVB, după trei ani de tranzacţii pe piaţa AeRO.

Modalitatea de intrarea în arena principală, fie prin ofertă publică secundară, fie listare tehnică, ar urma să fie stabilită de administrator, la fel şi în cazul datei la care se va face eventuala mişcare. Bittnet este unul dintre cei mai tranzacţionaţi emitenţi de pe piaţa secundară. În ultimul an, s-au realizat tranzacţii cu titluri Bittnet în valoare de 7,35 milioane lei.

