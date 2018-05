Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a anunţat joi, 24 mai semnarea unui contract de 0,45 milioane dolari, cu un producător de electrocasnice, care are drept obiect livrarea de echipamente IT şi configurare soluţii tehnice şi de wi-fi, se arată în raportul Bittnet Systems. Totodată, compania menţionează drept termen de livrare prima jumătate a lui 2018.

Capitalizarea bursieră a Bittnet Systems (BNET) este de 45,51 milioane lei (9,89 milioane euro), după ce de la începutul acestui an acţiunile BNET au crescut cu 26,96%, pe fondul unor tranzacţii în valoare de peste 2,5 milioane lei. Cei doi... citeste mai mult