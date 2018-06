Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a anunţat contractarea de către Dendrio Solutions (fost Gecad NET) a unei linii de credit revolving overdraft de la ProCredit Bank, în valoare de 1,8 milioane lei, la o dobândă de 2,5% + ROBOR3M.

Maturitatea finanţării este de 36 luni. Linia de credit are drept scop finanţarea activităţii curente şi a capitalului de lucru al Dendrio, deţinută în proporţie de 100% de Bittnet Systems (BNET).