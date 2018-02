Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a înregistrat o cifră de afaceri de 21,7 milioane lei în 2017, conform rezultatelor preliminare, în creştere cu 58% faţă de anul precedent, în timp ce profitul net s-a situat la 1,65 milioane lei, echivalentul unui avans de 43%, iar la nivel consolidat (incluzând GecadNet) a ajuns la 1,8 milioane lei.

