Bitcoin, sub 8.000 de dolari! Degringolada pe piata criptomonedelor

Dupa euforia de la sfarsitul anului trecut, cand bitcoin trecea pragul psihologic de 20.000 de dolari, iar analistii se intrebau unde se va opri aceasta ascensiune fulminante, cea mai populara dintre monedele virtuale a a coborat acum sub valoarea de 8.000 de dolari. In doar 24 de ore, piata criptovalutelor a pierdut 100 de miliarde de dolari.



E degringolada pe acest segment de piata. Vineri, cursul bitcoin a scazut cu 10% in fata dolarului american, tragand dupa sine toate celelalte monede virtuale: ethereum, litecoin, bitcoin... citeste mai mult