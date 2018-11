Bitcoin a scăzut miercuri la cel mai redus nivel din ultimul an, sub un prag de sprijin de 6.000 de dolari pe unitate, provocând un val de vânzări pe piaţa monedelor digitale, transmite Reuters.

Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzacţionat în declin cu 9%, la 5.690,47 dolari pe unitate.

Declinul înregistrat miercuri de monedele virtuale a redus capitalizarea pieţei de profil la sub 200 de miliarde de dolari, pentru prima oară de la jumătatea lunii... citeste mai mult