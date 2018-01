Bitcoin scade sub 10.000 de dolari

* Moneda virtuală a pierdut 50% într-o lună

Bitcoin, cea mai populară monedă virtuală, a scăzut sub pragul de 10.000 de dolari ieri, pierzând astfel aproape 50% faţă de recordul maxim stabilit cu numai o lună în urmă, de peste 19.000 de dolari. Declinul a fost cauzat de sporirea controalelor din partea autorităţilor de reglementare din întreaga lume asupra tranzacţiilor cu monede virtuale.

Potrivit Bloomberg, Bitcoin a coborât cu 10% ieri, la 9.610,05 dolari la ora 09.33 pe piaţa din New York, ajungând sub 10.000 de dolari pentru prima oară după 1 decembrie. La data de 18 decembrie, moneda a... citeste mai mult