Bitcoin scade aproape de minimul anului 2018, dupa un atac cibernetic de 40 mil.Dolari Cea mai populara moneda virtuala din lume, Bitcoin, a scazut in perioada 9-10 iunie cu aproximativ 10%, sub valoarea de 6.000 de Dolari pe unitate, ca urmare a unui atac cibernetic impotriva unei platforme de tranzactionare din Coreea de Sud.

O singura moneda Bitcoin valora la finalul anului 2017, aproximativ 20.000 de Dolari. Anul 2018 a adus insa declinul criptomonedei, care a scazut cu aproape doua treimi din valoarea sa. Bitcoin a atins minimul acestui an in luna februarie — cand cotatia sa a coborat la sub... citeste mai mult