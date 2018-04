Bitcoin, peste 8.000 de dolari In acest weekend, criptomoneda Bitcoin a ajuns la o valoare de 8.089 de dolari. Fata de minimele atinse la finalul lunii martie, s-a inregistrat o crestere de aproape 8%.

Aceasta crestere masiva este asociata cu intrarea miliardarului George Soros in lumea tranzactiilor cu criptomonede.

Jeffrey Van de Leemput, analist la platforma de tranzactionare Cryptocampus, a afirmat, intr-un e-mail:



„Bani seriosi intra pe piata pentru prima data„



„Cu cateva zile in urma am ajutat la stabilirea unei tranzactii de... citeste mai mult