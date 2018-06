Moneda virtuală Bitcoin a început ziua de vineri, la ora 0.00 sub pragul de 6.000 de dolari, după care şi-a continuat declinul, iar în jurul orelor 5.00-5.30 (ora Bucureştiului) a atins minimul de 5.813 dolari. Ulterior, cotaţia a urcat peste pragul de 5.900, iar la ora transmiterii acestei ştiri moneda virtuală evoluează sub plafonul de 6.000 de dolari.

Piaţa criptomonedelor înregistrează din nou scăderi, cotaţia Bitcoin consemnând o scădere de peste 50% în acest an. Etherum a scăzut cu peste 3,7%, iar Ripple a scăzut cu peste 4,7%.

Miercuri, 27 iunie, cotaţia Bitcoin a coborât până aproape de 6.000 de dolari - o scădere de aproape 2% într-o zi, ceea ce... citeste mai mult