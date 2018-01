Bitcoin e mai cautat pe Google Romania decat creditele, actiunile sau depozitele bancare Ascensiunea si popularitatea de care se bucura Bitcoin a atins cote impresionante. Fie ca sunt interesati sa o cumpere, fie ca vor sa cunoasca mai bine fenomenul criptomonedelor, sute de mii de romani ii dau acesteia "search" pe cea mai importanta platforma online:Google.

La finalul anului 2017, un Bitcoin valora aproximativ 19.000 de dolari, in prezent situandu-se sub valoarea de 10.0000 de dolari.

Traversam o perioada a deprecierii criptomonedei Bitcoin, care pe unii analisti ii determina sa considere moneda virtuala o cauza pierduta, in timp ce altii sunt optimisti... citeste mai mult