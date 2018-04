In anul 2017 Bitcoin a avut o crestere ce a creat halucintatii: 1318%. Conform unor statistici recente, cine a investit 100 de dolari in bitcoin in 2011, se regasea la sfarsitul anului 2017 cu 4,6 milioane de dolari in buzunar! Capitalizarea totala a criptomonedelor este de aproximativ 550 miliarde de dolari la nivel mondial. Exista peste 100 de fonduri speculative dedicate monedelor virtuale. In lume sunt aproape 1.500 de criptomonede, iar bitcoin este una dintre ele, e drept, cea mai cunoscuta… Fara doar si... citeste mai mult