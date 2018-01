Bitcoin a coborat sub 12.000 de dolari, tragand si alte criptomonede

Cea mai populara dintre monedele virtuale, Bitcoin, dar si alte criptovalute care au crescut la sfarsitul anului trecut, au afisat marti o tendinta de scadere, evolutie explicata de analisti prin dorinta de reglementare a sectorului.



"Bitcoin a trecut sub pragul de 12.000 de dolari, pe care l-a depasit in decembrie anul trecut", a comentat David Madden, de la CMC Markets UK. Cu putin inainte de Craciun, moneda virtuala sarise deja de 20.000 de dolari.

Toate criptomonedele au fost afectate de scadere. La mijlocul zilei de marti, ethereum, rippla si bitcoin afisau pierderi de 12,41%, 19,16% si, respectiv, 15,51%, potrivit platformei coinmarketcap.com. In opinia... citeste mai mult