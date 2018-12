Bistrița-Năsăud are 7 noi cetățeni de onoare. Festivitatea de premiere a avut loc la Metropolis și a fost moderată de președintele Radu Moldovan E vorba de șapte personalități cu impact național: IPS Andei Andreicuț, Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române sau de General-maior (rz.) doctor Ioan Manci, Prof. Univ. Dr. Liviu Petru Zâpîrţan, managerul SC Rombat SA, Ioan Repede, Ștefan-Vasile Dărăbuș, Director Regional pentru Europa Centrală și de Sud al Hope and Homes for Children, UK și Cristian Bodnar, care este un este un tânăr cercetător masterand la Universitatea Cambridge din Regatul Unit al Marii Britanii,... citeste mai mult

