Biserica Sfânta Sofia din Istanbul, în prezent muzeu, ar putea fi redenumită moschee, a declarat preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, într-un interviu acordat pentru un post de televiziune, potrivit Times of Israel.

„Turiştii vin şi merg la Moscheea Albastră. Plătesc ceva pentru aceasta? … Ei bine, vom face la fel cu Hagia Sophia”, a declarat Erdogan duminică.

Întrebat dacă va fi eliminată taxa de intrare, acesta a declarat: „Nu este imposibil, dar nu vom face acest lucru sub numele «muzeu», ci sub numele «moscheea Hagia Sophia»”.

Fostă biserică, apoi moschee, în prezent muzeu, Hagia