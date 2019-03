Biscuiti de post cu ciocolata

Biscuitii de post cu ciocolata sunt atat de gustosi, nu o sa va vina sa credeti ca nu contin oua, unt sau lapte de vaca. Ii fac aproape in fiecare saptamana, sunt un desert de post simplu si rapid, cu ingrediente accesibile oricui.

Am folosit o ciocolata neagra (75% continut cacao) potrivita pentru cei care se afla in post. Puteti sa eliminati ciocolata din aceasta reteta de biscuiti de post sau o puteti inlocui cu stafide, nuci sau alune tocate nu foarte marunt.

Am facut aceasta reteta de biscuiti cu lapte de nuca, foarte bun este orice alt lapte vegetal, iar daca nu tineti post, ies foarte bine si cu lapte de vaca. Ce sa va mai spun despre acesti biscuiti simpli si de post? Sunt crocanti d citeste mai mult