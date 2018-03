Conducerea Spitalului Judeţean şi reprezentanţii Asociaţiei Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriş” au susţinut o conferinţă de presă în care s-a referit la activitatea Biroului Pacientului, la un an de la înfiinţarea acestuia.

Coordonatoarea Biroului Pacientului, Ana Ghiţă, a precizat că, în acest prim an, serviciul şi-a desfăşurat activitatea în parametri propuşi, integrându-se repede şi fără dificultăţi în circuitul medical al spitalului.

Biroul Pacientului pune la dispoziţia oricărui pacient sau aparţinător, care are o nemulţumire, nevoie de informaţie, sugestie sau chiar o mulţumire privind serviciile medicale de care... citeste mai mult

acum 54 min. in Sanatate, Vizualizari: 41 , Sursa: Graiul Maramuresului in