Gabriel Biriş

România are o problemă cu creşele, care afectează ţara pe palierele natalităţii şi pieţei muncii, iar PSD are în Programul de guvernare crearea a 3.000 de creşte, dar a făcut doar 3, în Bucureşti, a declarat marţi avocatul Gabriel Biriş, într-o conferinţă cu tema "Proiect de ţară -România 2040", scrie Agerpres.

"Sunt importante primele 1.000 de zile în viitorul copilului. Are sens, pentru că sinapsele în creier se fac la începutul vieţii şi în timp nu se mai fac atât de multe. Un copil care este bine îngrijit şi bine educat prin metode specifice din primele luni are un risc mai mic să ajungă analfabet...