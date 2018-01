Biologii au gasit un leac neasteptat impotriva Alzheimer!

Biologii britanici au stabilit ca unul dintre noile medicamente incluse in tratamentele pentru diabet si care actioneaza asupra a trei gene de crestere, s-a dovedit foarte eficient in lupta impotriva Alzheimer, se arata intr-un articol publicat in revista Brain Research.



"Experientele clinice au aratat ca respectivul preparat poate ajuta persoanele care sufera de afectiuni psihice. Am reusit sa demonstram ca noua versiune a medicamentului poate fi utiliza si in lupa impotriva Alzheimer", a declarat Christian Hoelscher, de la Universitatea Lancaster, din Marea Britanie.

Se considera ca boala Alzheimer apara ca urmare a...