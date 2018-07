Actorul american Billy Dee Williams, cunoscut pentru a-l fi interpretat pe Lando Calrissian în partea a doua şi a treia a seriei 'Star Wars', va intra din nou în pielea acestui carismatic personaj în cel de-al 9-lea episod al acestei saga galactice, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter citată marţi de EFE.

Williams (New York, 1937) a fost cel care l-a întruchipat pe celebrul vânător de recompense în 'Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back' (1980) şi 'Star Wars: Episode VI - Return of the... citeste mai mult