Bill Cosby a vorbit din nou din spatele gratiilor și s-a comparat cu trei dintre cei mai respectați protestatari pașnici din istorie, conform Dailymail.

Într-un comunicat, Cosby și-a comparat timpul petrecut în închisoare cu sentințele lui Nelson Mandela și Gandhi, spunând în același timp că nu îi pare rău de acțiunile sale.

„De aceea nu am regrete și nu o să arăt vreodată urmă de regret. Am primit un acord; m-am înțeles pentru 3.8 milioane de dolari; am renunțat la drepturile mele garantate de Al Cincilea Amendament; Am fost declarat nevinovat în 2005;”, a spus Cosby în primele comentarii din închisoare, care au fost trimise prin... citeste mai mult