Biletul Zilei de la Campionatul Mondial din Rusia! Super-meciurile din Rusia ne aduc un pont excelent

Biletul Zilei de la Campionatul Mondial din Rusia! Din nou, biletul zilei dedicat Cupei Mondiale a fost ratat pe un singur meci. Am prins Portugalia - Maroc, am prins Uruguay - Arabia Saudită, însă de acolo de unde ne așteptam mai puțin, de la Iran-Spania, a venit ratarea.

Biletul Zilei de la Campionatul Mondial din Rusia! Am mizat ”1 pauză/1 final” la meciul dintre vedetele lui Hierro și muncitorii lui Queiroz, iar în final am rămas distruși de defensiva asiaticilor. Sperăm ca azi, într-o zi cu meciuri foarte tari, să dăm lovitura!

acum 55 min. in Sport