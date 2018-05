Biletul Zilei 31.05.2018. Tichetele ultimelor zile din luna mai continuă să facă minuni pe a1.ro. Dacă marți am oferit un win pe biletul ”spectacol”, miercuri a fost rândul biletului ”La sigur” să aducă profitul.

Biletul Zilei 31.05.2018. Într-o zi grea, fără prea multe soluții, am mizat pe trei meciuri din Estonia, Austria și Islanda, iar la final, cu ceva noroc, am prins o cotă sigură. Avem acum în față o zi de joi la fel de săracă. Am găsit însă trei meciuri cu potențial bun de victorie!

