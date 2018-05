Biletul Zilei 30.05.2018. Ziua de marți a fost una cu trei cote fericite și un bilet câștigător pe site. De această dată, rolul de WIN i-a revenit tichetului ”spectacol”. Într-o zi modestă ca ofertă, am prins o cotă excelentă de 4,32.

Biletul Zilei 30.05.2018. Din Suedia și Norvegia am găsit ieri ”peștișorul de aur” al câștigului pe biletul ”spectacol”. Azi, într-o nouă zi săracă, mergem în Islanda pentru a face dubla. Primul meci al zilei se joacă de la 20:30, Valur - Vestmannaeyjar din Cupa Islandei. În ultimele lor 5 meciuri directe am avut cel puțin 3 goluri marcate. Meciurile de Cupă... citeste mai mult

