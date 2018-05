Biletul Zilei 28.05.2018. Zi de vineri superbă pentru biletele oferite pe a1.ro. Biletele ”La sigur” și al ”Solistelor” au fost câștigătoare, oferind două cote mai mult decât excelente pentru aceste zile de secetă. Pe siguranță am prins un 4,14, iar pe ”solist” am prins un 6,21.

Biletul Zilei 28.05.2018. Zilele pentru pariori sunt tot mai grele, dat fiind faptul că, până la Cupa Mondială, meciurile sunt cam rare. Am analizat ”piața” și am găsit câteva dueluri de la care așteptăm cote bune și bilete verzi.

Biletul Zilei 28.05.2018. Pentru ziua de luni am ales meciuri din România, Norvegia și un amical internațional. Primul meci de pe... citeste mai mult

azi, 11:01 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: A1 in