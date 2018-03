Biletul Zilei 20.03.2018. Într-o zi grea pentru pariori, biletul zilei oferit ieri a fost la un pas de câștig. Din cele patru meciuri propuse, trei au ieșit fără emoții. Din păcate, ultimul, Huesca - Gijon a fost ratat. Gazdele au pierdut prima oară acasă în acest sezon și noi am ratat un ”1x”.

Biletul Zilei 20.03.2018. Urmează o nouă zi grea pentru pariori, cu meciuri aproape niciunul de top. Cu toate acestea, am găsit câteva dueluri de ligi inferioare în care avem încredere. Cea mai mare cotă sperăm să o prindem de la meciul de Serie C dintre Pistoiese și Pisa. Statistica ne spune... citeste mai mult

