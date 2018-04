Biletul Zilei 18.04.2018. Meciurile sigure de miercuri ne aduc profitul

Biletul Zilei 18.04.2018. După ghinioanele de luni, ziua de marți ne-a adus un excelent win pe biletul ”solistelor”. Am mizat pe Bayern Munchen, Villarreal și Zulte Waregem, iar la final am prins o cotă excelentă de 4,13.

Biletul Zilei 18.04.2018. Pe Biletul ”La Sigur” de azi am decis să mergem pe mâna a trei echipe favorite. Prima dintre ele este Valencia. ”Liliecii” joacă pentru locul 3 în La Liga și speră să o învingă pe Getafe. Gazdele vin după 5 victorii la rând pe Mestalla, iar azi caută cifra 6.

Biletul Zilei 18.04.2018. Un meci de siguranță am ochit și din Rusia. Liderul Lokomotiv Moscova joacă azi cu Akhma Groznîi și are nevoie de victorie pentru ca rivala... citeste mai mult

azi, 10:52 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in