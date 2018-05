Biletul Zilei 15.05.2018. Ziua de marți oferă o serie de meciuri cu potențial excelent din punct de vedere al spectacolului. Dacă ieri nu am avut noroc de dueluri deschise, sperăm că azi va fi mai bine.

Biletul Zilei 15.05.2018. Pentru un bilet câștigător, astăzi am ales 4 meciuri din Qatar, Egipt, România și Olanda. Pentru primul duel am decis să mizăm din nou pe Liga Campionilor Asiei, mai precis pe duelul Al Duhai (Qatar) - Al Ain (Emirate). După 4-2 în turul optimilor de finală din Champions League-ul asiatic, azi vedem un nou meci cu goluri de ambele părți.

Biletul Zilei... citeste mai mult

azi, 12:40 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in