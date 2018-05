Biletul Zilei 15.05.2018. Începutul de săptămână nu a fost unul așa cum ne așteptam pentru biletul de siguranță. Ieri am prins o cotă excelentă la Fulham - Derby, însă alte două meciuri din Danemarca și România ne-a distrus ziua.

Biletul Zilei 15.05.2018. Brondby și CS ”U” Craiova nu și-au bine treaba ieri, iar noi am ratat o cotă mai mult decât atractivă. Urmează o zi de marți fără prea mult soluții, însă una de la care așteptăm o lovitură.

Biletul Zilei 15.05.2018. În ultimele zile, meciurile din Liga Campionilor Asiei ne-au adus bucurii. Ieri am prins lejer pontul la Al Ahli - Al Sadd, iar azi mizăm pe un alt meci din zona. Al Duhail primește... citeste mai mult

