Biletul Zilei 12.06.2018. Ziua de vineri nu a fost una perfectă doar pentru biletul de siguranță, ci și pentru biletul ”spectacol”. Am mizat pe două meciuri internaționale și unul din campionatul Islandei, iar la final am prins o cotă destul de mare.

Biletul Zilei 12.06.2018. După win-ul de acum patru zile, azi mergem înainte cu alte meciuri în care avem încredere că ne vor aduce ”verdele” căutat. Nu e o zi mare, cu meciuri multe, însă am analizat ce avem în ofertă și am ajuns la următoarele meciuri.

Biletul Zilei... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: A1 in